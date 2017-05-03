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СМИ: в здании македонского парламента обнаружили бомбу

Происшествия
3 мая, 5:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

Антитеррористическое подразделение полиции страны взяло расследование дела под свой контроль

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Самодельное взрывное устройство было обнаружено во вторник вечером в здании парламента Македонии. Об этом сообщила электронная версия местной газеты "Нова Македония".

По информации издания, подозрительный предмет около 17:30 по местному времени (18:30 мск) обнаружил охранник законодательного органа. В МВД страны газете подтвердили, что речь идет о бомбе, которая была сделана из газового баллона с приделанными клейкой лентой петардой и фитилем. Антитеррористическое подразделение полиции страны взяло расследование дела под свой контроль, отмечает газета.

Здание македонского парламента в последние дни стало центром политического кризиса, который продолжается с 27 апреля. Тогда оппозиция в обход общей процедуры избрала спикером парламента бывшего полевого командира проалбанской "Народной освободительной армии" Талата Джафери. В ответ активисты движения "За единую Македонию" в знак протеста проникли в здание законодательного органа в Скопье, заняли зал заседаний и устроили там беспорядки. В результате пострадали не менее 109 человек, в том числе депутаты, сотрудники полиции и демонстранты.

В результате правящая партия Македонии обвинила оппозицию в попытке госпереворота. Оппозиция пригрозила президенту страны импичментом.

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