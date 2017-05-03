Власти Киргизии рассматривают вопрос о прекращении поисковых работ на месте схода оползня

БИШКЕК, 3 мая. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Вопрос о прекращении поисковых работ на месте схода оползня в селе Аю Ошской области Киргизии в настоящее время рассматривается на всех уровнях. Об этом ТАСС сообщили в МЧС республики.

"Однако окончательное решение по этому поводу, согласно законодательству, будет принято местными органами власти", - заявили в министерстве. По словам его сотрудников, вероятнее всего поисковые работы на месте стихийного бедствия, в результате которого погибшими считаются 24 человека, будут завершены "в течение сегодняшнего дня" или "в ближайшие день-два".

В настоящее время в работах на месте ЧП задействованы тяжелая техника и около 300 сотрудников МЧС, МВД, а также военнослужащих сухопутных войск и национальной гвардии Киргизии. За пять дней им удалось обнаружить тела лишь пяти погибших.

Оползень объемом около 200 тыс. кубометров обрушился на Аю рано утром 29 апреля. Под земляной массой оказались 11 одноэтажных домов, в семи из которых проживали 24 человека, в том числе девять детей в возрасте до 14 лет. По предварительным данным МЧС, все они считаются погибшими.

В связи с угрозой продолжения движения оползня еще 85 жителей Аю были переселены в специально развернутый палаточный городок. По информации МЧС, в марте нынешнего года владельцы оказавшихся под оползнем домов были предупреждены о грозящей им опасности и получили предписание о переселении в безопасное место. Известно также, что в 2003 году некоторые из них даже получили от государства земельные участки в другом районе и ссуду на переселение.