Движение поездов между Москвой и Петербургом организовано по временной схеме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Движение поездов между Москвой и Петербургом, нарушенное из-за неисправности контактной сети на перегоне Любань - Торфяное, осуществляется по временной схеме, но задержки поездов еще возможны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД, филиал РЖД).

"Идут ремонтные работы, движение осуществляется по временной схеме, ряд поездов приходят с опозданием", - сообщили в пресс-службе, отметив, что полное восстановление расписания ожидается днем.

В ОЖД сообщили, что в среду в связи с технической неисправностью контактной сети на перегоне Любань - Торфяное задерживаются несколько поездов пригородного и дальнего сообщения. В частности, задержка поездов № 26 и № 6 сообщением Москва - Санкт-Петербург, которые уже прибыли в пункт назначения, составила более двух часов. Технические проблемы не коснулись движения скоростных поездов "Сапсан".