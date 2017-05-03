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Суд приговорил жителя Ставрополья к 3 годам колонии за кражу пиявок

Происшествия
3 мая, 13:27 UTC+3

Мужчина украл около 40 тыс. пиявок стоимостью 1 млн 80 тыс. рублей

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СТАВРОПОЛЬ, 3 мая. /ТАСС/. Апанасенковский районный суд приговорил к 3 годам колонии строгого режима жителя Ставрополья, причастного к краже медицинских пиявок на миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

"По совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения назначенного наказания, окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком в 3 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказано в сообщении.

Мужчина признан виновным по ст. 158 УК РФ (Кража). Его сообщник, также признанный виновным по этой статье уголовного кодекса, приговорен к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Кража была совершена в 2016 году в селе Дивное Ставропольского края.

Ночью мужчины через крышу проникли в помещение, где находились медицинские пиявки и опустошили 86 ведер с червями, в общей сложности было похищено 40 тыс. пиявок стоимостью 1 млн 80 тыс. рублей, отмечают в пресс-службе суда.

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