Экс-глава подмосковного района Рейтер подозревается в незаконной выплате 54 млн рублей

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Бывший глава Ногинского района Подмосковья Вадим Рейтер стал фигурантом уголовного дела о незаконной выплате строительной компании 54 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в Главном следственном управлении (ГСУ) СК РФ по Московской области.

"Вторым управлением по расследованию особо важных дел возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") в отношении бывшего главы Ногинского муниципального района Вадима Рейтера", - сказали в ГСУ.

С декабря 2015 года по март 2016 года Рейтер, выходя за пределы своих полномочий, подписывал коммерческой организации, строившей детский сад, акты о приемке выполненных работ и справки об их стоимости, заведомо зная, что указанные в них сведения не соответствуют действительности. Согласно подписанным документам, из бюджета Московской области и Ногинского района на счет строительной компании было необоснованно перечислено более 54 млн рублей.