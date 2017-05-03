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Пожар на складе на востоке Москвы потушен

Происшествия
3 мая, 18:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

Сведений о пострадавших не поступало

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание на складе с товарами народного потребления на востоке Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

"В 18:23 мск пожар был ликвидирован", - сказали в МЧС.

Пожар произошел в складском трехэтажном здании на улице Буракова, дом 6а. Общая площадь возгорания составила 300 кв. метров, произошло обрушение кровли на площади 300 кв. метров.

Сведений о пострадавших не поступало. 

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