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В аэропорту Амстердама за незаконный провоз экзотических животных задержан россиянин

Происшествия
3 мая, 20:05 UTC+3 ГААГА /Корр. ТАСС, Виталий Чугин

В ручной клади мужчины были обнаружены 26 змей, 33 таракана, 11 ящериц и 16 лягушек

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ГААГА, 3 мая. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Гражданин России задержан в аэропорту Амстердама Схипхол по подозрению в незаконном провозе экзотических животных. Об этом сообщили в Голландском управлении по контролю качества продуктов питания.

По данным организации, при проверке, организованной совместно с таможенной службой, в ручной клади россиянина в пластиковых контейнерах "были обнаружены 26 змей, 33 таракана, 11 ящериц и 16 лягушек". "Большая часть животных является крайне ядовитыми", - отметили в управлении.

По имеющейся информации, россиянин следовал транзитом из Бразилии в Россию. Изъятые животные не являются охраняемыми видами, однако их транспортировка подобным образом является нарушением законодательства.

Для дальнейшего расследования гражданин РФ доставлен в полицейский участок, а животные помещены в специальный питомник.

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