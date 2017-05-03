В аэропорту Амстердама за незаконный провоз экзотических животных задержан россиянин

ГААГА, 3 мая. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Гражданин России задержан в аэропорту Амстердама Схипхол по подозрению в незаконном провозе экзотических животных. Об этом сообщили в Голландском управлении по контролю качества продуктов питания.

По данным организации, при проверке, организованной совместно с таможенной службой, в ручной клади россиянина в пластиковых контейнерах "были обнаружены 26 змей, 33 таракана, 11 ящериц и 16 лягушек". "Большая часть животных является крайне ядовитыми", - отметили в управлении.

По имеющейся информации, россиянин следовал транзитом из Бразилии в Россию. Изъятые животные не являются охраняемыми видами, однако их транспортировка подобным образом является нарушением законодательства.

Для дальнейшего расследования гражданин РФ доставлен в полицейский участок, а животные помещены в специальный питомник.