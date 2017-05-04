На Филиппинах разбился военный вертолет

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ПЕКИН, 4 мая. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Вертолет ВВС Филиппин разбился в муниципалитете Танай (провинция Рисаль). Как сообщило агентство Синьхуа, трое членов экипажа погибли и еще один получил ранения.
Вертолет Bell UH-1D потерпел крушение при заходе на посадку во время плановых учений. Как заявили представители Вооруженных сил страны, гражданские лица при аварии не пострадали.
По данным агентства Синьхуа, машина входила в партию из семи вертолетов, поставленных Вооруженным силам страны американской компанией Rice Aircraft Services.
В 2015 году другой вертолет Rice Aircraft Services разбился на филиппинском острове Минданао. Тогда девять человек получили ранения.