Площадь природных пожаров в регионах выросла в несколько раз из-за поджогов травы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. В некоторых регионах страны из-за поджогов травы продолжает увеличиваться площадь природных пожаров, отмечают специалисты МЧС. Начинают возникать и лесные пожары, большинство из которых пока удается потушить в первые сутки. По оценке специалистов, стабилизировать пожароопасную обстановку на Урале и в Сибири должно предстоящее похолодание до 7 градусов мороза. В регионах, где обстановка с лесными пожарами пока находится под контролем, власти проводят разъяснительные беседы с местными жителями и вводят запреты на посещение лесов в майские праздники.

Неосторожное обращение с огнем

За последние сутки в Бурятии было ликвидировано пять лесных пожаров на общей площади около 370 гектаров, из них четыре - в Баунтовском районе и один - в Северо- Байкальском. Причиной их возникновения стало неосторожное обращение с огнем, отметили в Республиканском агентстве лесного хозяйства. С аналогичной проблемой столкнулись сотрудники МЧС и в Красноярском крае, где действует 11 лесных пожаров на площади 179 гектаров. Большая часть возгораний зафиксирована в глубокой чаще, поэтому угрозы населенным пунктам нет.

В Омской области ранее был введен особый противопожарный режим. По данным экстренных служб региона, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество лесных пожаров в области увеличилось более чем в четыре раза, а площадь охваченной огнем площади - почти в девять раз. По состоянию на 4 мая в Омской области зафиксировано 95 пожаров на площади 1202,7 гектара.

Горит трава и в Приамурье, где за прошедшие сутки было зарегистрировано 15 поджогов травы. Большинство пожаров в Приморье и Свердловской области также произошли по вине человека.

Урал надеется на похолодание

По данным Сибирского регионального центра МЧС, в последние сутки в Свердловской и Челябинской областях резко ухудшилась пожароопасная обстановка, в том числе из-за пала травы. По данным департамента лесного хозяйства Свердловской области, утром 4 мая в регионе действовало 16 лесных пожаров общей площадью 390 гектаров. Из них было локализовано семь пожаров на площади 284 гектара. В ведомстве отметили, что 98% пожаров удается потушить в первые сутки.

Из-за пожаров сегодня было ограничено движение на почти 350-километровой трассе Екатеринбург - Шадринск - Курган. На дороге установилась нулевая видимость из-за дыма. На данный момент пожар потушен, движение по магистрали восстановлено.

Горят леса и в Челябинской области. В 37 южноуральских муниципалитетах отмечается IV класс пожарной опасности, на шести территориях - III класс. В лесах Челябинской области введен особый противопожарный режим. Со 2 мая введен режим ЧС и в лесах Катайского района Курганской области, где действовали лесные пожары на площади более 2,1 тыс. гектаров.

Стабилизировать обстановку должно грядущее похолодание, отмечают специалисты. По данным синоптиков, заморозки до 7 градусов ниже нуля ожидаются в ближайшие дни в уральских регионах. 5 и 6 мая в Пермском крае, Свердловской, Челябинской областях ожидаются заморозки до 4 градусов, в горах и низинах до 7.

На северо-западе Курганской области 5 мая прогнозируются заморозки до 2 градусов ниже нуля. 6-9 мая в большинстве районов температура может опуститься до 6 градусов ниже нуля. Ранее метеорологи сообщали, что на Урале в ближайшие дни будет преобладать воздействие циклона, в регионе похолодает, пройдут дожди, а в северных районах Свердловской области - мокрый снег. Это поможет стабилизировать ситуацию с лесными пожарами.

Регионы спокойствия

Новосибирская область - одна из немногих в Сибири, где не зарегистрировано ни одного природного пожара. По данным регионального главка МЧС, этому способствует пасмурная и холодная погода. Стабильная ситуация в Республике Алтай и Алтайском крае. По данным профильных ведомств, природные пожары здесь очень редки из-за устоявшейся холодной и влажной погоды.

В Хакасии также пока не зарегистрировано ни одно лесного пожара и поджога травы. Снижению пожароопасной ситуации способствует и погода: в республике идет снег с дождем.

Наказание поджигателей

Пока сотрудники правоохранительных органов не могут найти всех поджигателей травы. Однако некоторым избежать административной ответственности не удалось. Так, в Приморье, по данным региональных властей, уже более 270 человек оштрафовано за нарушения противопожарного режима. По десяти фактам возбуждены уголовные дела. Еще более 600 фактов нарушения противопожарного режима разбирается.

По словам вице-губернатора края Евгения Вишнякова, основные нарушители - сборщики дикорастущих растений, любители шашлыков и курильщики, выбрасывающие окурки из автомобилей, но чаще всего пожары происходят из-за палов травы. С начала года в Забайкальском крае также возбуждено три уголовных дела после возникновения лесных пожаров, причастные не установлены. Нарушения пожарной безопасности выявлены также в четырех районах Якутии, составлены административные протоколы.