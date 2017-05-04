Представитель минлесхоза Башкирии оказался в числе погибших при крушении вертолета

УФА, 4 мая. /ТАСС/. Сотрудник Министерства лесного хозяйства Башкортостана погиб при крушении вертолета Robinson в Белорецком районе республики. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя Приволжской транспортной прокуратуры Майя Иванова.

"Находившиеся на борту воздушного судна командир, сотрудник министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан и представитель учреждения "Центр предупреждения и тушения лесных пожаров Республики Башкортостан" погибли", - сказала она.

По предварительным данным, вертолет марки Robinson участвовал в мониторинге лесопожарной обстановки. Трагедия произошла в горно-лесистой местности.

На данный момент следствие рассматривает четыре основных версии случившегося: технические неисправности вертолета, ошибка пилота, некачественное топливо и неблагоприятные погодные условия.