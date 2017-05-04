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Представитель минлесхоза Башкирии оказался в числе погибших при крушении вертолета

Происшествия
4 мая, 21:43 UTC+3 УФА УФА 4, мая. /ТАСС

Кроме него, в авиакатастрофе погибли командир судна и представитель Центра предупреждения и тушения лесных пожаров Республики Башкортостан

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УФА, 4 мая. /ТАСС/. Сотрудник Министерства лесного хозяйства Башкортостана погиб  при крушении вертолета Robinson в Белорецком районе республики. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя Приволжской транспортной прокуратуры Майя Иванова.

"Находившиеся на борту воздушного судна командир, сотрудник министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан и представитель учреждения "Центр предупреждения и тушения лесных пожаров Республики Башкортостан" погибли", - сказала она.

По предварительным данным, вертолет марки Robinson участвовал в мониторинге лесопожарной обстановки. Трагедия произошла в горно-лесистой местности.

На данный момент следствие рассматривает четыре основных версии случившегося: технические неисправности вертолета, ошибка пилота, некачественное топливо и неблагоприятные погодные условия.

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Крушение вертолета Robinson в Башкирии
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