Более 30 заключенных будут судить в Иркутской области за погромы и бунт в колонии

Цена нефти марки Brent упала до отметки $46,63 за баррельЭкономика и бизнес 5 мая, 6:31
Трое казахстанских тяжелоатлетов дисквалифицированы за допинг на ОИ-2012Спорт 5 мая, 6:18
Johnson & Johnson выплатит $110 млн женщине, заболевшей раком из-за ее продукцииОбщество 5 мая, 5:42
Нападающий СКА Шипачев подписал контракт с клубом НХЛ "Лас-Вегас"Спорт 5 мая, 5:34
WP: минюст США начал расследование против Uber за использование нелегального ПОЭкономика и бизнес 5 мая, 5:29
"Рейнджерс" победили "Оттаву" и сравняли счет в серии 1/4 финала плей-офф НХЛСпорт 5 мая, 5:20
Сборная Италии по пляжному футболу стала последним полуфиналистом чемпионата мираСпорт 5 мая, 5:07
Российские бомбардировщики прошли вдоль Алеутских островов над нейтральными водамиАрмия и ОПК 5 мая, 5:01
Двукратный обладатель Кубка Стэнли получил условный срок за распространение наркотиковСпорт 5 мая, 4:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ИРКУТСК, 5 мая. /ТАСС/. Следственные органы Иркутской области завершили расследование в отношении 33 осужденных, учинивших в марте 2015 года бунт и погромы в Ангарской воспитательной колонии (АВК), сообщили в пятницу в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.
"В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 212 УК РФ ("Организация массовых беспорядков"), ч. 2 ст. 212 УК РФ ("Участие в массовых беспорядках"), ч. 1 и ч. 3 ст. 321 УК РФ ("Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества")", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в марте 2015 года осужденные Ангарской воспитательной колонии вступили между собой в преступный сговор для организации массовых беспорядков.
"В результате молодые люди, объединившись в группу, совершили погромы и поджоги в помещениях, расположенных на территории АВК. Кроме того, они избили ряд осужденных и сотрудников колонии. После совершения беспорядков, которые длились четыре часа, осужденные зашли в помещение школы, где впоследствии были задержаны сотрудниками правоохранительных органов и этапированы в следственный изолятор города Ангарск", - сообщили в ведомстве.
Материальный ущерб исправительному учреждению оценен в 1 млн рублей. Материалы уголовного дела насчитывают 100 томов.