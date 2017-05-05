Более 30 заключенных будут судить в Иркутской области за погромы и бунт в колонии

ИРКУТСК, 5 мая. /ТАСС/. Следственные органы Иркутской области завершили расследование в отношении 33 осужденных, учинивших в марте 2015 года бунт и погромы в Ангарской воспитательной колонии (АВК), сообщили в пятницу в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

"В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 212 УК РФ ("Организация массовых беспорядков"), ч. 2 ст. 212 УК РФ ("Участие в массовых беспорядках"), ч. 1 и ч. 3 ст. 321 УК РФ ("Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества")", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в марте 2015 года осужденные Ангарской воспитательной колонии вступили между собой в преступный сговор для организации массовых беспорядков.

"В результате молодые люди, объединившись в группу, совершили погромы и поджоги в помещениях, расположенных на территории АВК. Кроме того, они избили ряд осужденных и сотрудников колонии. После совершения беспорядков, которые длились четыре часа, осужденные зашли в помещение школы, где впоследствии были задержаны сотрудниками правоохранительных органов и этапированы в следственный изолятор города Ангарск", - сообщили в ведомстве.

Материальный ущерб исправительному учреждению оценен в 1 млн рублей. Материалы уголовного дела насчитывают 100 томов.