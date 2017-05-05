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Экс-губернатор Челябинской области может приехать в РФ для дачи показаний после 6 июня

Происшествия
5 мая, 14:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

По словам адвоката, сейчас Михаил Юревич находится на лечении в Лондоне

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич, обвиняемый в получении взятки, намерен после 6 июня приехать в Россию для дачи показаний по уголовному делу. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Игорь Трунов.

"У Юревича обследование заканчивается 6 июня. Если врачи не будут против, то он сразу же намерен вернуться в Россию для дачи показаний. Это еще раз подтверждает, что мой подзащитный не намерен скрываться", - сказал адвокат.

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В пятницу Трунов сообщил ТАСС, что следствие объявило Юревича в международный розыск, а также намерено добиться его заочного ареста. Как ожидается, с соответствующим ходатайством СК обратится в Ленинский суд Екатеринбурга 12 мая.

По словам адвоката, следователям была предоставлена вся информация о местонахождении Юревича и уважительных причинах его неявки к следователю. В настоящее время экс-чиновник находится на лечении в Лондоне. "Мы предоставили следователю документ от врача в Лондоне, в котором в том числе говорится, что Юревич в настоящее время проходит необходимое обследование у онкогематолога", - сказал ранее адвокат.

Следователями 4-го следственного управления (с дислокацией в Екатеринбурге) ГСУ СК России предъявлено Юревичу обвинение по ч. 6 ст. 290 ("Получение взятки"), ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 128.1 ("Подстрекательство к клевете") УК РФ. Как считает следствие, экс-губернатор систематически получал взятки, сумма которых составила 26 млн рублей, от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко за общее покровительство. Кроме того, Юревич, по версии следователей, подстрекал Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда.

Юревич стал губернатором Челябинской области в 2010 году, 15 января 2014 года президент РФ принял его досрочную отставку. Он был избран депутатом Госдумы, но в состав Госдумы нового созыва не попал, так как ЦИК исключил его из списка Российской партии пенсионеров за справедливость из- за нарушений при подаче документов.

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