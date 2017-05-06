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Каир отвергает выводы Парижа об отсутствии взрывчатки на жертвах катастрофы EgyptAir

Происшествия
6 мая, 1:38 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Дина Пьяных

Самолет EgyptAir, на борту которого находились 66 человек, исчез с экранов радаров 19 мая 2016 года

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КАИР, 6 мая. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Власти Египта не согласны с выводами французских следователей об отсутствии следов взрывчатых веществ на останках пассажиров разбившегося год назад самолета компании EgyptAir, следовавшего из Парижа в Каир. Как сообщил  изданию "Сада аль-Баляд" источник в министерстве гражданской авиации Египта, близкие к комиссии по расследованию обстоятельств произошедшей 19 мая 2016 над Средиземным морем авиакатастрофы, "на некоторых телах были обнаружены остатки взрывчатки".

"Мы не отвечаем на сообщения средств массовых информации, но в окончательном докладе следственной комиссии говорится, что судмедэксперты нашли следы взрывчатых веществ на некоторых человеческих останках, но не на всех, - приводит газета слова собеседника. - Следствие продолжается, и оно призвано установить истинные причины крушения лайнера".

Следовавший из Парижа в Каир самолет компании EgyptAir с 66 пассажирами и членами экипажа на борту исчез с экранов радаров 19 мая 2016 года примерно за 35 минут до предполагаемой посадки в каирском международном аэропорту, едва войдя в воздушное пространство Египта. Позднее небольшие обломки самолета, некоторые личные вещи пассажиров и их останки были обнаружены в Средиземном море в районе греческого острова Карпатос. В авиакатастрофе погибли граждане и подданные 12 стран - 15 французов, 30 египтян, британец, бельгиец, двое иракцев, кувейтянин, саудовец, суданец, чадец, португалец, алжирец, канадец.

Поисковые работы с участием Египта, Франции и Греции продолжались почти месяц. Местоположение основных фрагментов лайнера было установлено 15 июня, вскоре после этого были найдены и подняты на поверхность два черных ящика. Модули памяти бортовых самописцев были отправлены на восстановление во Францию, затем регистраторы были возвращены в Каир для расшифровки.

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