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Найденный на оцепленной подмосковной станции Истра предмет оказался неопасным

Происшествия
7 мая, 18:52 дата обновления: 7 мая, 19:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, мая. /ТАСС

На период проверочных мероприятий электропоезда в сторону Москвы и области проходили станцию без остановки

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МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Бесхозный предмет, ставший причиной оцепления станции Истра Московской железной дороги, не представляет опасности. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

"Территория железнодорожной станции Истра проверена. Найден бесхозный предмет, который не представляет опасности пассажирам. В настоящее время станция работает в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-служба Московской железной дороги сообщила, что станция Истра Рижского направления закрыта из-за сообщения о минировании, поезда проезжают станцию без остановки.

 
 
 
 
 
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