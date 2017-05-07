Найденный на оцепленной подмосковной станции Истра предмет оказался неопасным

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Бесхозный предмет, ставший причиной оцепления станции Истра Московской железной дороги, не представляет опасности. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

"Территория железнодорожной станции Истра проверена. Найден бесхозный предмет, который не представляет опасности пассажирам. В настоящее время станция работает в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-служба Московской железной дороги сообщила, что станция Истра Рижского направления закрыта из-за сообщения о минировании, поезда проезжают станцию без остановки.