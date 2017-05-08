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В Петербурге тушат пожар на складе лакокрасочной продукции

Происшествия
8 мая, 17:01 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 8, мая. /ТАСС

Пожару присвоен повышенный номер сложности, сведения о пострадавших не поступали

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Ангар с лакокрасочной продукцией горит в Московском районе Петербурга, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по городу.

"В 16:10 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Московский район, проспект Юрия Гагарина, д. 34. Горит ангар с лакокрасочными изделиями площадью 10 на 30 метров", - сообщили в пресс-службе, отметив, что в 16:20 мск пожару был присвоен повышенный номер сложности 1-бис (из пяти возможных - прим. ТАСС).

В МЧС уточнили, что сведения о пострадавших на данный момент не поступали, к ликвидации пожара привлечено 12 единиц техники и 54 человека личного состава.

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