В Грузии погиб российский турист

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Любитель экстремального отдыха из России погиб в понедельник на западе Грузии. Турист утонул в горной реке, сообщает грузинское информационное агентство "Новости-Грузия" со ссылкой на МВД республики.

Российский спортсмен-экстремал погиб на реке Бжужи в окрестностях села Шемокмеди Озургетского района в регионе Гурия, утверждает агентство. По его данным, лодка с несколькими спортсменами перевернулась, когда те спускались по горной реке.

Остальные члены группы не пострадали. По всей видимости, россиянин погиб, так как нарушил технику безопасности, указало агентство.

Власти возбудили уголовное дело из-за гибели туриста из РФ по статье "доведение до самоубийства". Проводится расследование.