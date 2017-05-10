Суд огласит приговор экс-главе Внешпромбанка по делу о хищении 114 млрд рублей

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы огласит приговор экс-президенту ООО "Внешпромбанк" Ларисе Маркус и ее заместителю Екатерине Глушаковой, обвиняемым в хищении более 114 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.
Как ожидается, Маркус выступит с последним словом, после чего суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.
Ранее в ходе прений сторон прокурор попросил назначить Маркус наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, для Глушаковой - пяти лет заключения. Также гособвинитель просил взыскать с Маркус и Глушаковой по 400 тысяч рублей штрафа и удовлетворить иск потерпевшей стороны на 13,5 млрд рублей.
Судебный процесс по просьбе подсудимой Маркус, которая полностью признала себя виновной, проходил в особом порядке, без изучения доказательств по делу и допроса свидетелей. В ходе заседания адвокаты обвиняемых просили учесть все смягчающие обстоятельства, в том числе признание Маркус вины и добровольную явку Глушаковой в органы следствия, и назначить условное наказание.
Сама Глушакова заявила, что лишь выполняла поручения руководства, которому слепо доверяла. Также защита заявила о готовности возместить иск путем продажи имущества и просила решить этот вопрос в порядке гражданского судопроизводства.
Маркус и Глушакова обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата").
По версии следствия, Маркус и ее брат, руководитель банка Георгий Беджамов, в мае 2009 года в Москве создали организованную группу, в которую вошли вице-президент и директор департамента кредитования и депозитных операций банка Глушакова, а также неустановленные лица. С мая 2009 года по декабрь 2015 года обвиняемые оформляли подложные документы на заведомо невозвратные кредиты и списывали денежные средства со счетов ряда вкладчиков без их ведома. Также они выдали кредиты 286 фирмам, зарегистрированным на подставных лиц. В результате преступной деятельности сообщники похитили более 114 млрд рублей.
Обвиняемый Беджамов скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск.