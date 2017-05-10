Инцидент в хранилище ядерных отходов в США не привел к повышению уровня радиации

НЬЮ-ЙОРК, 10 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Сотрудники Хэнфордского комплекса (штат Вашингтон), где хранят ядерные отходы, не зафиксировали повышения уровня радиации после обрушения одного из тоннелей на его территории. Об этом во вторник заявил официальный представитель объекта Дестри Хендерсон.

"Сегодня днем всех сотрудников Хэнфордского комплекса, без которых можно было обойтись, отпустили домой с работы на весь день", - сказал он в видеообращении, опубликованном в Facebook. Хендерсон уточнил, что причиной аварии стало смещение грунта, из-за которого произошло частичное обрушение одного из тоннелей.

Через это подземное сооружение, которое находится на территории комплекса, ранее следовали железнодорожные составы, перевозившие радиоактивные вещества. В настоящее время в тоннеле находятся радиоактивные отходы и оборудование. Представители объекта указывали, что в результате произошедшего опасные для человека вещества могут попасть в воздух.

"Никто из сотрудников не пострадал в связи с инцидентом, нет никаких свидетельств распространения радиации", - заявил Хендерсон. Он уточнил, что на месте происшествия находится аварийная бригада. Как долго продолжатся восстановительные работы, представитель комплекса не уточнил. Как он пояснил, пока нет ясности относительно того, будет ли в течение ближайших суток возобновлена нормальная работа на объекте.

Хэнфордский комплекс в прошлом использовался властями США для производства плутония, который, в частности, применялся для создания ядерного оружия. В настоящее время на объекте сосредоточена значительная часть всех имеющихся в США радиоактивных отходов. Общая численность персонала комплекса превышает 9 тыс. человек.