Площадь лесных пожаров в Сибири за сутки выросла до 1,7 тыс. га

ЧИТА, 10 мая. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров возросла в Сибири за сутки более чем на 40% до 1,7 тыс. га, большинство возгораний приходится на Иркутскую область и Забайкальский край, сообщила Авиалесоохрана.

"Площадь пожаров в Сибири увеличилась. По состоянию на 00:00 мск (среды), в Иркутской области лес горит на 802 га, в Забайкальском крае - на 762 га. Небольшие пожары действуют на территории Республики Тыва (65 га), Красноярского края (35 га), Бурятии, Республики Алтай. Общая площадь лесных пожаров в Сибири за сутки выросла с 1,2 тыс. до 1,7 тыс. га", - сообщила Авиалесоохрана.

По данным Минприроды Забайкальского края, в регионе действуют четыре лесных пожара, еще шесть локализованы, угрозы населенным пунктам нет. Огонь тушат 227 человек, в том числе сто парашютистов-десантников, задействовано 35 единиц техники. Основной причиной пожаров в Забайкалье остается человеческий фактор, в праздничные дни росту площадей пожаров также способствовали повышение дневных температур и усиление ветра.

В республиканском агентстве лесного хозяйства Бурятии отметили, что за выходные в регионе потушили шесть лесных пожаров на 320 га, на утро среды в республике зарегистрировано четыре очага. Это значительно меньше, чем год назад: тогда в этот день в Бурятии действовало 149 очагов, а площадь, пройденная огнем, составляла 14,2 тыс. га. В пресс-службе правительства Иркутской области добавили, что в этом регионе лесники только накануне ликвидировали пожары на площади 973,5 га.

В центральных регионах Сибири обстановка спокойнее. В Хакасии за выходные потушили пять небольших степных пожаров, лесных не было. В Красноярском крае, по данным Лесопожарного центра на 10:00 местного времени (06:00 мск), возгорания не зарегистрированы.

В департаменте лесного хозяйства Дальневосточного федерального округа добавили, что в среду лесные пожары зафиксированы в Амурской и Сахалинской областях, Приморском и Хабаровском краях, Якутии. Всего обнаружено 15 очагов огня, шесть из которых уже локализованы. Самые сильные пожары отмечались в Приамурье, где выгорело 535 га, в основном пострадали земли лесного фонда.