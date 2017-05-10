Суд в Ростове вынес приговор пятерым задержанным под Волгоградом вербовщикам ИГ

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ВОЛГОГРАД, 10 мая. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговоры пятерым вербовщикам запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), задержанным в прошлом году в Волгоградской области, сообщила в среду журналистам пресс-секретарь управления ФСБ по Волгоградской области Наталья Грязнова.
"Организатор преступления Раман Раджабов признан виновным в вербовке жителей Волгоградской области и склонении их к участию в деятельности незаконных вооруженных формирований и международных террористических организаций, в том числе на территории Сирии. Кроме того, он признан виновным в незаконном хранении боеприпасов и взрывного устройства. Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы", - сказала Грязнова.
Соучастники преступления Азамат Куркумгалиев, Гайрат Абдурасулов, Нуркен Ахетов и Идрис Умаров в зависимости от роли каждого признаны виновными в подстрекательстве и пособничестве к участию лица в деятельности террористической организации. Куркумгалиеву, Абдурасулову и Ахетову назначено наказание в виде 2,5 года лишения свободы, Умарову - 2 лет лишения свободы. Отбывать наказание все осужденные будут в колонии общего режима. "Приговор вступил в законную силу",- уточнила представитель ФСБ по Волгоградской области.
Ранее сообщалось, что в апреле 2016 года сотрудники ФСБ РФ при содействии коллег из органов внутренних дел на территории Палласовки Волгоградской области выявили деятельность так называемого "Палласовского джамаата", причастного к вербовке и склонению жителей региона к участию в деятельности ИГ на территории Сирии. Был задержан член этой группировки, планировавший совершить теракт в Волгоградской области. По месту жительства исламистов оперативники обнаружили и изъяли боеприпасы, взрывчатые вещества, компоненты и поражающие элементы СВУ, литературу религиозно-экстремистского характера.
Были возбуждены уголовные дела по статье "Содействие террористической деятельности" УК РФ.