Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд в Ростове вынес приговор пятерым задержанным под Волгоградом вербовщикам ИГ

Происшествия
10 мая, 9:57 UTC+3 ВОЛГОГРАД /Корр. ТАСС, Игорь Каленич

Организатор преступления Раман Раджабов получил 4 года лишения свободы, его соучастники - 2,5 и 2 года в зависимости от роли каждого из них

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВОЛГОГРАД, 10 мая. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговоры пятерым вербовщикам запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), задержанным в прошлом году в Волгоградской области, сообщила в среду журналистам пресс-секретарь управления ФСБ по Волгоградской области Наталья Грязнова.

"Организатор преступления Раман Раджабов признан виновным в вербовке жителей Волгоградской области и склонении их к участию в деятельности незаконных вооруженных формирований и международных террористических организаций, в том числе на территории Сирии. Кроме того, он признан виновным в незаконном хранении боеприпасов и взрывного устройства. Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы", - сказала Грязнова.

Смотрите также

Борьба с идеологией насилия: российский опыт противодействия терроризму

Соучастники преступления Азамат Куркумгалиев, Гайрат Абдурасулов, Нуркен Ахетов и Идрис Умаров в зависимости от роли каждого признаны виновными в подстрекательстве и пособничестве к участию лица в деятельности террористической организации. Куркумгалиеву, Абдурасулову и Ахетову назначено наказание в виде 2,5 года лишения свободы, Умарову - 2 лет лишения свободы. Отбывать наказание все осужденные будут в колонии общего режима. "Приговор вступил в законную силу",- уточнила представитель ФСБ по Волгоградской области.

Ранее сообщалось, что в апреле 2016 года сотрудники ФСБ РФ при содействии коллег из органов внутренних дел на территории Палласовки Волгоградской области выявили деятельность так называемого "Палласовского джамаата", причастного к вербовке и склонению жителей региона к участию в деятельности ИГ на территории Сирии. Был задержан член этой группировки, планировавший совершить теракт в Волгоградской области. По месту жительства исламистов оперативники обнаружили и изъяли боеприпасы, взрывчатые вещества, компоненты и поражающие элементы СВУ, литературу религиозно-экстремистского характера.

Были возбуждены уголовные дела по статье "Содействие террористической деятельности" УК РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Борьба с "Исламским государством" Противодействие терроризму в России
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Парад Победы — 2017
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Фото
9
Крупный пожар в центре Москвы ликвидирован
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер кинокритик Даниил Дондурей
2
В МИД РФ подтвердили, что Трамп встретится с Лавровым
3
Определились 10 победителей первого полуфинала "Евровидения-2017"
4
На лидера украинских радикалов Ляшко завели дело о незаконном обогащении
5
Джамалу не пустили на красную дорожку открытия "Евровидения" в Киеве
6
Мэр Днепра лишил организации ветеранов ВОВ средств в пользу участников операции в Донбассе
7
СБУ ответила националистам, готовящим акцию "Смертный полк" 9 мая
Темы дня
Загрузка...
Реклама