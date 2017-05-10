Полиция задержала женщину, бросившую своего двухнедельного ребенка на улице в Москве

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Полиция задержала в столице женщину, оставившую своего двухнедельного ребенка на улице на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, накануне в отдел МВД по району Вешняки поступило сообщение об обнаружении грудного ребенка на улице. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что ребенка, двухнедельную девочку, оставила у бойлерной на Вешняковской улице неизвестная женщина.

"Ребенок незамедлительно был отправлен в медицинское учреждение. В настоящее время его жизни ничего не угрожает", - подчеркнула Волк.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую на Свободном проспекте. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности". В отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.