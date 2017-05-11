Суд огласит приговор уральскому блогеру Руслану Соколовскому

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга огласит в четверг приговор блогеру Руслану Соколовскому, ловившему покемонов в храме Екатеринбурга летом 2016 года.

Ранее гособвинение потребовало приговорить его к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима за возбуждение ненависти, нарушение прав на свободу вероисповеданий и незаконный оборот специальных технических средств.

"Оглашение приговора назначено на сегодня, 11 мая, 09:00 мск", - сообщили ТАСС в суде.

После прения сторон на заседании суда по делу Соколовского один из адвокатов блогера Алексей Бушмаков ранее выразил уверенность в том, что приговор будет обвинительным. Защита подсудимого на прениях просила оправдательного приговора или условного срока для него. Бушмаков отметил, что "в российских судах условное осуждение - это и есть оправдательный приговор, другое случается крайне редко".

Дело блогера

В начале августа 2016 года Соколовский снял видео о том, как ловил покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге, которое вызвало неоднозначную реакцию среди верующих. В сентябре прошлого года блогер был задержан, а затем помещен под домашний арест на два месяца. Как ранее пояснили в пресс-службе управления Следственного комитета (СК) по Свердловской области, причиной для ареста Соколовского стали ролики экстремистского содержания, а не нахождение его с телефоном в помещении храма.

В октябре 2016 года блогера поместили в СИЗО за нарушение условий домашнего ареста - молодой человек разместил ролик на одном из видеохостингов, хотя в это время ему было запрещено пользоваться интернетом и сотовой связью по условиям меры пресечения.

Следователи изучили ряд видеороликов, которые Соколовский опубликовал в интернете с июля 2015 года по август 2016 года.

В результате блогеру предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Возбуждение ненависти, либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", семи преступлений, предусмотренных статьей УК РФ "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий". Кроме того, в январе 2017 года Соколовскому было предъявлено новое обвинение - по статье УК РФ "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" из-за найденной во время обыска его квартиры ручки с видеокамерой. При этом обвиняемый настаивает на том, что ручка принадлежит не ему, а человеку, который был у него в гостях за несколько дней до ареста.

Сам блогер вину не признает и ссылается на то, что, размещая указанные видеоролики, он хотел выразить свои взгляды и не нарушал права верующих. В ходе допроса свидетелей стороны обвинения Соколовский лично извинился перед каждым верующим, который посчитал себя оскорбленным. Блогер находится под домашним арестом до 14 августа 2017 года.

Ранее сообщалось также, что помимо видеороликов Соколовский выпускал журналы с карикатурами оскорбительного, по мнению стороны обвинения, характера. Материалы этих изданий и другие видеоролики, снятые блогером, выделены в отдельное производство, по ним продолжается проверка. По мнению гособвинителя Екатерины Калининой, в будущем в отношении Соколовского могут возбудить новое уголовное дело.