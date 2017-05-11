СМИ: в Индии при обрушении стены во время свадьбы погибли более 20 человек

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 23 человека погибли и около 30 пострадали в среду при обрушении стены во время свадебной церемонии в здании, расположенном в штате Раджастхан. Об этом сообщила газета Times of India.
По ее информации, причиной трагедии стала пыльная буря. Под завалами могут оставаться еще несколько человек. На месте ЧП развернута поисково-спасательная операция.
Пострадавшие направлены в больницы. У некоторых из них диагностированы серьезные травмы.