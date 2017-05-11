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Обвиняемый в мошенничестве основатель автопортала "Смотра.ру" ознакомился с делом

Происшествия
11 мая, 12:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

Уголовное дело насчитывает порядка 14 томов

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Основатель автомобильного сообщества "Смотра.ру" Эрик Китуашвили, обвиняемый в мошенничестве со страховкой в особо крупном размере, ознакомился с материалами уголовного дела. Об этом сообщил ТАСС один из его адвокатов Сергей Широченко.

"С материалами уголовного дела, в котором насчитывается порядка 14 томов, мы ознакомились. После ознакомления с делом оно будет направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу", - сказал защитник.

В свою очередь другой адвокат обвиняемого Андрей Ромашов сообщил ТАСС, что у Китуашвили есть алиби. "Китуашвили обвиняется по 5 эпизодам преступных действий в составе двух разных организованных групп, однако на момент совершения первого эпизода Китуашвили находился со своей гражданской супругой в Сингапуре", - сказал защитник, напомнив, что дело о клевете в отношении Китуашвили находится в столичном управлении СК на стадии дополнительного расследования.

Китуашвили обвиняется в мошенничестве в сфере страхования и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем. Мосгорсуд 11 мая рассмотрит жалобу на продление ему срока содержания под стражей.

По версии следствия, обвиняемый, действуя в составе организованной группы, инсценировал хищение четырех машин. Затем, предоставив в страховую компанию заведомо ложные документы о наступлении страховых случаев, он и его соучастники получили на банковские счета деньги за якобы похищенные автомобили. Общий ущерб, причиненный страховой компании, по данным следствия, превысил 8 млн рублей. Следствие считает соучастницей Китуашвили его гражданскую жену Анну Каганскую, которая также находится под стражей.

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