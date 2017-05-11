Специалисты проверят психику детей, отобранных у приемных родителей под Волгоградом

ВОЛГОГРАД, 11 мая. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Волгоградские специалисты проверят психическое состояние детей, отобранных у приемных родителей, которых подозревают в убийстве ребенка и похищении трехлетнего мальчика. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева.

Ранее сообщалось, что многодетная семейная пара из Волгоградской области 7 мая похитила ребенка в Ростовской области, потому что "он им понравился". По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Похищение несовершеннолетнего, совершенное группой лиц", вечером 8 мая похитители были задержаны, а ребенок найден живым и здоровым. Трое приемных детей изъяты у семейной пары, а в Волгоградской области после происшествия по поручению губернатора проверяют все приемные семьи. Позже следователи обнаружили в Волгограде тело ребенка, в гибели которого подозреваются его приемные родители, похитившие ранее трехлетнего малыша под Ростовом-на-Дону.

"В ближайшее время все трое детей будут отправлены в госучреждения, где с ними поработают психологи, будут проведены все необходимые реабилитационные мероприятия, потому что, конечно, ситуация довольно-таки дикая",- сказала Болдырева. По словам омбудсмена, "внешне каких-то очевидных признаков психического расстройства у детей не видно, но это не значит, что их нет".

"Сейчас трое приемных детей, ранее воспитывавшихся в этой семье, находятся в Чернышковской районной больнице. Это восьмилетний мальчик с небольшим отставанием в речевом развитии, 13-летний подросток и его 12-летняя сестра. Погибший мальчик 2012 года рождения был родным братом восьмилетнего ребенка", - рассказала Болдырева. Она уточнила, что у этой семьи есть двое своих родных детей, однако они уже взрослые и с родителями не проживают.

Убийство и похищение

Ранее официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила ТАСС, что приемный мальчик, тело которого было найдено в Волгоградской области, вероятно, погиб от ожога кипятком. Она добавила, что за медицинской помощью для ребенка мать не обращалась, а когда он умер, избавилась от тела, закопав во дворе дома.

Следователи уже допросили более 50 человек в рамках расследования уголовных дел по фактам убийства приемного мальчика и преступной халатности должностных лиц органов опеки администрации Чернышковского района, которые не проверяли условия жизни детей, в результате чего не заметили длительное отсутствие приемного ребенка. По словам допрошенной участковой врача-педиатра, она неоднократно приглашала приемную мать с детьми на прием для прохождения медосмотра и прививок, однако женщина так и не появилась в больнице. О данных фактах врач регулярно информировала органы опеки, но реакции от них не последовало.

Как сообщила Петренко, сотрудница органов опеки, курировавшая эту семью, сейчас проходит подозреваемой по делу о халатности. "Следователями достоверно установлено, что за последние два года в семье, куда были переданы четверо приемных детей, она была только один раз, в марте 2016 года", - добавила представитель СК.

По данным следствия, именно эта семейная пара похитила трехлетнего мальчика в Ростовской области. В связи с тем, что похищение мальчика планировалось в Волгоградской области, где погиб приемный ребенок, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил соединить уголовное дело о похищении с делом об убийстве.