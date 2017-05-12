Экс-глава и финдиректор "Роснано" получили обвинительное заключение

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Экс-глава госкорпорации "Роснано" Леонид Меламед и ее финансовый директор Святослав Понуров получили копии обвинительного заключения по их уголовному делу. Об этом ТАСС сообщил адвокат Александр Аснис, представляющий интересы компании.
"Меламед и Понуров вчера прибыли в СК, где им были вручены копии обвинительного заключения. Никаких иных действий не проводилось", - сказал он.
Как ожидается, в ближайшее время материалы дела будут переданы в суд Москвы для рассмотрения по существу.
Накануне стало известно об отказе Генпрокуратуры утвердить обвинительное заключение по данному делу в связи с "грубейшими нарушениями положений уголовно- процессуального законодательства, препятствующими утверждению обвинительного заключения и направлению уголовного дела в суд". Позже в этот же день официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что "10 мая после дополнительного изучения материалов уголовного дела в отношении Леонида Меламеда и Святослава Понурова генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка отменил решение заместителя генерального прокурора РФ Виктора Гриня о возвращении данного уголовного дела в ГСУ СК России для производства дополнительного следствия и направил материалы дела в суд".
Меламед и Понуров были освобождены из-под домашнего ареста и из СИЗО соответственно в 23:59 мск 10 мая в связи с истечением предельного срока их мер пресечения.
В июле 2015 года СК возбудил уголовное дело о растрате 220 млн рублей в госкорпорации "Роснано" в отношении бывших руководителей компании - Меламеда, его заместителя Андрея Малышева и финансового директора Понурова. Меламед был помещен под домашний арест, Понуров арестован, а Малышев, который длительное время находится на лечении за границей, заочно арестован и объявлен в международный розыск. По версии следствия, в 2008-2009 гг. Меламед, являясь совладельцем инвестиционно-финансовой корпорации "Алемар" (ЗАО "ИФК "Алемар"), организовал заключение корпорацией с этой компанией договора об оказании консультационных услуг, под видом которых перешедшие в корпорацию бывшие сотрудники "Алемара" Малышев и Понуров в течение полугода незаконно перечислили более 220 млн рублей. Как считает следствие, тем самым, увольняясь из корпорации, Меламед обеспечил себе так называемый золотой парашют.
По словам адвокатов, защита "намерена доказать в суде невинность обвиняемых". Неизменной остается и позиция руководства компании "Роснано", которое уверено в невиновности Меламеда и Понурова, а также настаивает на отсутствии ущерба компании от их действий.