В московских СИЗО задержаны четыре адвоката, пытавшиеся пронести телефоны и сим-карты

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Четыре адвоката задержаны в двух столичных СИЗО за попытку пронести телефоны с сим-картами и флеш-карты. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Москве.
"10 мая в СИЗО-4 "Медведь" сразу три адвоката пытались пройти на территорию учреждения с запрещенными предметами. В результате досмотра в портфеле под документами у одного из них был обнаружен сотовый телефон с сим-картой", - сообщили в УФСИН.
Второй защитник пытался пронести три флеш-карты и два адаптера, а третий адвокат спрятал флеш-карты в боковом кармане своей сумки.
По данным УФИН, 11 мая в женском СИЗО-6 в Печатниках также был задержан адвокат, у которого в потайном кармане куртки был обнаружен мобильный телефон с двумя сим-картами.
Материалы отношении всех четырех адвокатов направлены в судебные органы.