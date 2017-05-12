Мосгорсуд продлил срок ареста основателя "Смотра.ру" Китуашвили до 15 июня

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд продлил на месяц срок содержания под стражей основателя автомобильного сообщества "Смотра.ру" Эрика Китуашвили, обвиняемого в мошенничестве со страховкой в особо крупном размере. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей обвиняемому Китуашвили на один месяц, до 15 июня", - сказал представитель суда.

По словам адвоката Китуашвили Сергея Широченко, следствие ходатайствовало о продлении срока ареста в связи с тем, что его подзащитный обвиняется в совершении тяжких преступлений, не установлены все соучастники преступлений и обвиняемый может их предупредить о ходе следствия. "Следователь заявил во время заседания, что в деле появились дополнительные материалы, с которыми надо ознакомить моего доверителя. Однако Китуашвили пояснил суду, что не желает знакомиться с этими материалами", - пояснил защитник.

Китуашвили обвиняется в мошенничестве в сфере страхования и легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Расследование уголовного дела завершено. Обвиняемый и его защита ознакомились с материалами дела, которых насчитывается порядка 14 томов.

По версии следствия, Эрик Китуашвили, действуя в составе организованной группы, инсценировал хищение четырех машин. Затем, предоставив в страховую компанию заведомо ложные документы о наступлении страховых случаев, он и его соучастники получили на банковские счета деньги за якобы похищенные застрахованные автомобили. Общий ущерб, причиненный страховой компании, по данным следствия, превысил 8 млн рублей. Следствие считает соучастницей Китуашвили его гражданскую жену Анну Каганскую, которая также находится под стражей.

По данным столичного главка МВД, в ходе расследования выяснилось, что полученные деньги переводились с банковских счетов Китуашвили на расчетный счет подконтрольной ему организации для дальнейшего использования в финансово- хозяйственной деятельности.