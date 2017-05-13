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СК проверяет информацию о незаконной добыче в песка в Подмосковье

Происшествия
13 мая, 13:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, мая. /ТАСС

Следователи дадут правовую оценку действиям представителей коммерческой организации и должностных лиц, которые организовали и согласовали работы по добыче

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МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Следственный комитет проверяет информацию СМИ о незаконной добыче песка в Солнечногорском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"Сюжет о том, что вблизи населенного пункта Хметьево Солнечногорского района незаконно осуществляются работы по добыче и отгрузке песка, прошел в эфире одного из федеральных телеканалов. Из сюжета следует, что рабочими осуществляется переработка песчано-гравийной смеси с целью последующей реализации полученных в результате переработки песка и гравия", - сообщили в ГСУ.

Следствие установило, что земельный участок арендован компанией ООО "Автогруз". В рамках проверки следователи дадут правовую оценку действиям представителей коммерческой организации и должностных лиц, которые организовали и согласовали работы по добыче песка. Также в ходе проверки будет установлен причиненный окружающей среде ущерб.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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