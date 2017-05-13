Электронные сервисы Москвы не подвергались кибератаке

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Электронные сервисы городских властей столицы не подверглись кибератаке, почта и документооборот работают без нарушений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

"Информации о кибератаке нет. Почта и электронный документооборот работают без происшествий", - сообщил сотрудник пресс-службы, отвечая на вопрос ТАСС о возможном воздействии мировой кибератаки на электронные сервисы городских служб Москвы.

Накануне стало известно о кибератаках в нескольких десятках стран. В России нападению подверглись компьютеры крупнейших компаний и федеральных министерств, в том числе Сбербанка, "Мегафона", МВД и МЧС.