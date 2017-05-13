Электронные сервисы Москвы не подвергались кибератаке

Дадонов: задержка второго периода матча с латвийцами не помешала хоккеистам сборной РоссииСпорт 13 мая, 20:14
Василевский: российские хоккеисты не должны расслабляться ни в одном из периодов ЧМСпорт 13 мая, 20:10
Третьяк: cборной России будет особенно не хватать Мозякина в розыгрыше большинстваСпорт 13 мая, 20:02
Сборная России разгромила словаков и досрочно вышла в плей-офф ЧМ по хоккеюСпорт 13 мая, 19:44
Сборная Белоруссии одержала первую победу на чемпионате мира по хоккеюСпорт 13 мая, 19:35
Лоськов установил рекорд по числу проведенных в чемпионатах России сезоновСпорт 13 мая, 19:33
Хоккеист сборной России Мозякин из-за травмы завершил выступление на ЧМСпорт 13 мая, 19:13
Шубенков заявил, что соперники тепло встретили его возвращение на международную аренуСпорт 13 мая, 19:02
Памятная табличка в честь победы в Кубке России открыта около стадиона "Локомотив"Спорт 13 мая, 18:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Электронные сервисы городских властей столицы не подверглись кибератаке, почта и документооборот работают без нарушений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.
"Информации о кибератаке нет. Почта и электронный документооборот работают без происшествий", - сообщил сотрудник пресс-службы, отвечая на вопрос ТАСС о возможном воздействии мировой кибератаки на электронные сервисы городских служб Москвы.
Накануне стало известно о кибератаках в нескольких десятках стран. В России нападению подверглись компьютеры крупнейших компаний и федеральных министерств, в том числе Сбербанка, "Мегафона", МВД и МЧС.