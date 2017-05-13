Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Электронные сервисы Москвы не подвергались кибератаке

Происшествия
13 мая, 19:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, мая. /ТАСС

Почта и электронный документооборот работают без происшествий, подчеркнули в пресс-службе столичного департамента информационных технологий

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Электронные сервисы городских властей столицы не подверглись кибератаке, почта и документооборот работают без нарушений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

"Информации о кибератаке нет. Почта и электронный документооборот работают без происшествий", - сообщил сотрудник пресс-службы, отвечая на вопрос ТАСС о возможном воздействии мировой кибератаки на электронные сервисы городских служб Москвы.

Накануне стало известно о кибератаках в нескольких десятках стран. В России нападению подверглись компьютеры крупнейших компаний и федеральных министерств, в том числе Сбербанка, "Мегафона", МВД и МЧС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Всемирная атака хакеров
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: лица Дня Победы, голы Путина, рукопожатие Лаврова и Трампа
Дети войны: дневники школьниц блокадного Ленинграда и подвиги партизан-пионеров
Черноморский флот России
Фото
9
Крупный пожар в центре Москвы ликвидирован
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Жертвами автокатастрофы в Турции стали 23 человека
2
Тимошенко назвала политизированным дело о госизмене Януковича
3
Британский программист временно приостановил атаку вируса WannaCry
4
Сборная России разгромила словаков и досрочно вышла в плей-офф ЧМ по хоккею
5
Ушаков: Москва готова на ответные меры, если США не вернут изъятую дипсобственность РФ
6
Пятилетка Путина: как развивались события и что ждут люди за год до инаугурации-2018
7
Кибератака мирового масштаба: вирус WannaCry и как от него защититься
Темы дня
Загрузка...
Реклама