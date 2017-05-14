Дорога Дудинка - Норильск на севере Красноярского края открыта для транспорта

Глава UFC договорился с Макгрегором относительно боя с МэйуэзеромСпорт 14 мая, 20:33
"Тоттенхэм" обыграл МЮ и занял второе место в чемпионате АнглииСпорт 14 мая, 20:24
Хоккеист "Вашингтона" Орлов пока не определился с дальнейшей карьерой в НХЛСпорт 14 мая, 20:02
Филатов: FIDE оказала честь России, доверив проведение этапа Гран-приСпорт 14 мая, 19:54
Свидлер победил Харикришну в третьем туре этапа Гран-при по шахматам в МосквеСпорт 14 мая, 19:52
Кузнецов не готов сказать, что поедет на ОИ-2018 вне зависимости от решения НХЛСпорт 14 мая, 19:37
Эксперт: городскую среду необходимо адаптировать для пешеходовОбщество 14 мая, 19:35
Хоккеист сборной России Кузнецов не придает значения, в каком звене играть на ЧМСпорт 14 мая, 19:30
Сборная США разгромила команду Словакии в матче чемпионата мира по хоккеюСпорт 14 мая, 19:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОЯРСК, 14 мая. /ТАСС/. Федеральная автодорога Дудинка - Алыкель (крупнейший аэропорт севера Красноярского края) открыта для движения транспорта. Об этом сообщило региональное управление МЧС.
"В 19:44 (15:44 мск) 14 мая движение открыто для всех видов транспорта", - сообщило МЧС.
Как ранее сообщалось, из-за сильной метели с порывами ветра до 22 метра в секунду в субботу в 17:15 (13:15 Мск) движение по автодороги было закрыто для всех видов транспорта. Для расчистки дороги привлекалось пять рабочих бригад ООО "Илан-Норильск".