Дорога Дудинка - Норильск на севере Красноярского края открыта для транспорта

КРАСНОЯРСК, 14 мая. /ТАСС/. Федеральная автодорога Дудинка - Алыкель (крупнейший аэропорт севера Красноярского края) открыта для движения транспорта. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

"В 19:44 (15:44 мск) 14 мая движение открыто для всех видов транспорта", - сообщило МЧС.

Как ранее сообщалось, из-за сильной метели с порывами ветра до 22 метра в секунду в субботу в 17:15 (13:15 Мск) движение по автодороги было закрыто для всех видов транспорта. Для расчистки дороги привлекалось пять рабочих бригад ООО "Илан-Норильск".