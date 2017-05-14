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Дорога Дудинка - Норильск на севере Красноярского края открыта для транспорта

Происшествия
14 мая, 19:22 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 14, мая. /ТАСС

Движение открыто для всех видов транспорта

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КРАСНОЯРСК, 14 мая. /ТАСС/. Федеральная автодорога Дудинка - Алыкель (крупнейший аэропорт севера Красноярского края) открыта для движения транспорта. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

"В 19:44 (15:44 мск) 14 мая движение открыто для всех видов транспорта", - сообщило МЧС.

Как ранее сообщалось, из-за сильной метели с порывами ветра до 22 метра в секунду в субботу в 17:15 (13:15 Мск) движение по автодороги было закрыто для всех видов транспорта. Для расчистки дороги привлекалось пять рабочих бригад ООО "Илан-Норильск".

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