СМИ: не менее 11 человек пострадали при взрыве пиротехники в церкви в Мексике

МЕХИКО, 15 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. По меньшей мере 11 человек пострадали при взрыве пиротехники, хранившейся в церкви в районе Орталиса в штате Мехико. Об этом сообщила газета El Universal.

Для оказания помощи в район прибыли подразделения ВС, полиции и спасательных служб.

На обнародованных фотографиях видно, что взрыв вызвал серьезные разрушения. Наибольший ущерб был нанесен помещению, где хранились фейерверки: там обрушился участок несущей стены длиной порядка 10 метров и просела крыша.

Сведений о состоянии пострадавших при взрыве обнародовано не было.

На минувшей неделе не менее 14 человек погибли и свыше 20 пострадали при взрыве склада пиротехники в штате Пуэбла в центральной части страны. В декабре 2016 года взрыв и последовавший за ним пожар уничтожили один из крупнейших в Мексике рынков фейерверков в муниципалитете Тультепек в штате Мехико. Жертвами трагедии тогда стали 42 человека, десятки получили ранения.