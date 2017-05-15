Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: не менее 11 человек пострадали при взрыве пиротехники в церкви в Мексике

Происшествия
15 мая, 3:54 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк

Для оказания помощи в район прибыли подразделения армии, полиции и спасательных служб

Поделиться
Материал из 1 страницы

МЕХИКО, 15 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. По меньшей мере 11 человек пострадали при взрыве пиротехники, хранившейся в церкви в районе Орталиса в штате Мехико. Об этом сообщила газета El Universal.

Для оказания помощи в район прибыли подразделения ВС, полиции и спасательных служб.

На обнародованных фотографиях видно, что взрыв вызвал серьезные разрушения. Наибольший ущерб был нанесен помещению, где хранились фейерверки: там обрушился участок несущей стены длиной порядка 10 метров и просела крыша.

Сведений о состоянии пострадавших при взрыве обнародовано не было.

На минувшей неделе не менее 14 человек погибли и свыше 20 пострадали при взрыве склада пиротехники в штате Пуэбла в центральной части страны. В декабре 2016 года взрыв и последовавший за ним пожар уничтожили один из крупнейших в Мексике рынков фейерверков в муниципалитете Тультепек в штате Мехико. Жертвами трагедии тогда стали 42 человека, десятки получили ранения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Мексика
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
9
Крупный пожар в центре Москвы ликвидирован
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ЦБ РФ: попытки занижения валютного курса за счет операций на рынке чаще всего неудачны
2
В Москве прошел митинг против сноса пятиэтажек
3
Семь авиакомпаний начинают льготные перевозки в Симферополь
4
Росстандарт начинает масштабную проверку на соответствие продуктов питания ГОСТам
5
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
6
Toyota профинансирует проект по созданию летающего автомобиля
7
Путин: Россия будет активно участвовать в проекте "Один пояс - один путь"
Темы дня
Загрузка...
Реклама