Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Один ребенок погиб, второй получил ожоги при пожаре в Новосибирской области

Происшествия
15 мая, 7:36 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 15, мая. /ТАСС

По предварительным данным, возгорание в частном жилом доме произошло из-за неисправной электропроводки

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 15 мая. /ТАСС/. Следователи в Новосибирской области проводят проверку по факту пожара в частном доме в городе Татарске, в результате которого погибла 13-летняя девочка, а ее мать и 10-летний брат получили ожоги, сообщила в понедельник пресс-служба Следственного управления СК России по Новосибирской области.

"Проводится процессуальная проверка по факту пожара, произошедшего ранним утром 15 мая в одном из жилых домов на улице Ершова в городе Татарске, в результате которого погибла 13-летняя девочка", - говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, пожар в деревянном жилом доме произошел в понедельник около 04:20 (00:20 мск). В это время в нем находилась 38-летняя хозяйка с двумя детьми, в момент возгорания все трое спали. В результате пожара девочка погибла, а хозяйка дома и ее сын получили ожоги. Глава семьи накануне днем уехал в командировку в другой регион, семья является благополучной.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправной электропроводки.

В настоящее время на месте происшествия работает следователь СК РФ, обстоятельства случившегося устанавливаются.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
9
Крупный пожар в центре Москвы ликвидирован
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ЦБ РФ: попытки занижения валютного курса за счет операций на рынке чаще всего неудачны
2
В Москве прошел митинг против сноса пятиэтажек
3
Семь авиакомпаний начинают льготные перевозки в Симферополь
4
Росстандарт начинает масштабную проверку на соответствие продуктов питания ГОСТам
5
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
6
Toyota профинансирует проект по созданию летающего автомобиля
7
Путин: Россия будет активно участвовать в проекте "Один пояс - один путь"
Темы дня
Загрузка...
Реклама