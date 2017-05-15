Один ребенок погиб, второй получил ожоги при пожаре в Новосибирской области

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НОВОСИБИРСК, 15 мая. /ТАСС/. Следователи в Новосибирской области проводят проверку по факту пожара в частном доме в городе Татарске, в результате которого погибла 13-летняя девочка, а ее мать и 10-летний брат получили ожоги, сообщила в понедельник пресс-служба Следственного управления СК России по Новосибирской области.
"Проводится процессуальная проверка по факту пожара, произошедшего ранним утром 15 мая в одном из жилых домов на улице Ершова в городе Татарске, в результате которого погибла 13-летняя девочка", - говорится в сообщении ведомства.
По данным следствия, пожар в деревянном жилом доме произошел в понедельник около 04:20 (00:20 мск). В это время в нем находилась 38-летняя хозяйка с двумя детьми, в момент возгорания все трое спали. В результате пожара девочка погибла, а хозяйка дома и ее сын получили ожоги. Глава семьи накануне днем уехал в командировку в другой регион, семья является благополучной.
По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправной электропроводки.
В настоящее время на месте происшествия работает следователь СК РФ, обстоятельства случившегося устанавливаются.