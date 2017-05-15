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Площадь лесных пожаров в Иркутской области выросла втрое в 2017 году

Происшествия
15 мая, 16:48 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 15, мая. /ТАСС

В регионе с начала года было ликвидировано 365 возгораний

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ИРКУТСК, 15 мая. /ТАСС/. Более 350 лесных пожаров на площади более 65 тыс. гектаров было ликвидировано в Иркутской области с начала 2017 года, сообщила  пресс-служба ФБУ "Авиалесоохрана". Как уточнили ТАСС в ведомстве, площадь пожаров увеличилась более чем в три раза.

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"В Иркутской области с начала этого года было ликвидировано 365 лесных пожаров - на 30% больше, чем в прошлом году. Площадь возгорания увеличилась с 20 тыс. гектаров до 65,4 тыс. гектаров. Это связано с более ранней весной. Люди раньше начали жечь траву, из-за чего огонь переходил на лес", - сообщили ТАСС в пресс-службе Авиалесоохраны.

Значительная часть пожаров в регионе возникла из-за сельскохозяйственного пала, однако причина 60% возгораний - неосторожное обращение с огнем, отметили в ведомстве.

"Около 40% всех лесных пожаров в Иркутской области возникло из-за перехода в лес огня палов сухой травы на соседних с лесом землях сельхозназначения и муниципальных образований. Причина остальных пожаров - неосторожное обращение людей с огнем в лесу", - отмечается в сообщении.

По данным Авиалесоохраны, в ближайшие 5 дней прогнозируется высокий класс пожарной опасности в южной и северо-восточной частях Иркутской области в связи с погодными условиями.

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