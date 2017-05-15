Дом академика Павлова под Петербургом могли поджечь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Пожар в доме первого российского нобелевского лауреата Ивана Павлова в Колтушах под Санкт-Петербургом мог возникнуть в результате поджога, расследование продолжается.

Об этом ТАСС сообщила директор Института физиологии им. И. П. Павлова Российской академии наук Людмила Филаретова.

Объект культурного наследия федерального значения, входящий также в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, Мемориальный дом Ивана Павлова, сгорел в ночь на 26 апреля. На момент пожара к дому не было подключено энергоснабжение, в нем не хранилось музейных экспонатов, здание на протяжении более чем 15 лет ожидало реставрации.

"На сегодняшний день наиболее вероятной причиной пожара остается умышленный поджог. В ночь пожара был очень сильный дождь со снегом, и если бы не вовремя приехавшая пожарная команда и слаженная МЧС, огонь мог перекинуться на другие здания", - сказала она, пояснив, что причина пожара в настоящий момент устанавливается органами дознания, проводится экспертиза МЧС. "Окончательное решение по факту пожара - за Следственным комитетом", - пояснила она.

По словам Филаретовой, комитет культуры Ленинградской области направил письмо в Минкультуры с просьбой рассмотреть возможность переработки уже подготовленного проекта ремонтно-реставрационных работ дома Павлова, который предусматривал демонтаж здания, на проект воссоздания памятника культуры федерального значения

"Столица рефлексов"

Дом академика в Колтушах находится на территории Института физиологии им. И. П. Павлова РАН, в котором академик в начале ХХ века проводил свои знаменитые опыты над собаками и обезьянами. Иван Павлов основал здесь биологическую станцию, которая уже в 1920-х годах стала известна всему миру как "столица условных рефлексов".

Институт, организованный в 1925 году, ведет свое начало от физиологической лаборатории, созданной в конце XIX века. В наши дни здесь располагается основанный Павловым научный городок, который включает современные лабораторные здания, мемориальный комплекс, виварий, антропоидник, крупнейшую научную библиотеку физиологического профиля, жилой массив и парк.

Сгоревший дом никогда не был местом жительства самого Павлова, но его семья жила здесь после смерти ученого.

"Первый физиолог мира"

Академик Иван Павлов (1849-1936) - великий русский ученый-физиолог, создатель самой многочисленной международной физиологической школы, он внес также огромный вклад в развитие не только физиологии, но и медицины, психологии, фармакологии, педагогики. В 1904 году он стал лауреатом первой в области теоретической медицины Нобелевской премии за развитие физиологии пищеварения.

Павлов проводил исследования физиологии кровообращения, пищеварения, высшей нервной деятельности. На основе открытого им феномена - условного рефлекса он создал новый раздел физиологической науки - физиологию высшей нервной деятельности. Павлов был избран почетным членом 125 академий, научных обществ, университетов, в том числе 63 зарубежных, включая академии Германии, Англии, США, Франции, Италии. В 1935 году на 15-м Международном физиологическом конгрессе он был признан "первым физиологом мира".