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Путин поручил в короткие сроки оказать помощь пострадавшим от паводков в регионах РФ

Происшествия
15 мая, 18:21 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 15, мая. /ТАСС

Президент РФ напомнил, что поводки затронули территории Центрального, Сибирского, Уральского, Приволжского, Северо-западного федеральных округов

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ИРКУТСК, 15 мая. /ТАСС/. Помощь пострадавшим от паводков в регионах РФ должна быть оказана в самые короткие сроки. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин, который специально прилетел в Иркутск, чтобы провести совещание по вопросам ликвидации последствий природных бедствий.

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"В целом, механизм действий в подобных чрезвычайных ситуациях у нас отработан, соответствующая нормативная база есть, она принята", - напомнил глава государства. "Прошу вас в самые короткие сроки оказать гражданам, у которых пострадало жилье и имущество, всю предусмотренную законом помощь, а также провести детальную оценку причиненного ущерба инфраструктуре, жилым и социальным объектам, наметить план конкретных действий по их восстановлению", - обратился он к участникам совещания.

Путин напомнил, что поводки затронули территории Центрального, Сибирского, Уральского, Приволжского, Северо-западного федеральных округов. Более всего пострадала Тюменская область. "Просил бы сообщить, как организована эвакуация людей, размещение пострадавших граждан", - сказал глава государства.

"В регионах, пострадавших от паводков и пожаров, важно максимально провести весь объем восстановительных работ. Рассчитываю, что федеральные ведомства, регионы, муниципалитеты в решении этой задачи будут действовать предельно четко и скоординированно, с полным пониманием своей ответственности", - сказал Путин.

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