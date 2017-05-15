СМИ: в центре Бангкока сработало взрывное устройство, есть пострадавшие

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Взрывное устройство сработало в центре столицы Таиланда.

Как сообщила газета Bangkok Post, в результате ЧП пострадали два человека.

По ее данным, инцидент произошел напротив здания Национального театра в 20:30 по местному времени (16:30 мск).

Полиция оцепила место происшествия. Как отмечает издание, правоохранители устанавливают тип взрывчатки.