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СМИ: в центре Бангкока сработало взрывное устройство, есть пострадавшие

Происшествия
15 мая, 18:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

Инцидент произошел напротив здания Национального театра

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Взрывное устройство сработало в центре столицы Таиланда.

Как сообщила газета Bangkok Post, в результате ЧП пострадали два человека.

По ее данным, инцидент произошел напротив здания Национального театра в 20:30 по местному времени (16:30 мск).

Полиция оцепила место происшествия. Как отмечает издание, правоохранители устанавливают тип взрывчатки.

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