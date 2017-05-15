СМИ: в центре Бангкока сработало взрывное устройство, есть пострадавшие

Константин Райкин впервые в РФ представил спектакль по пьесе "Ваня и Соня и Маша и Гвоздь"Культура 15 мая, 19:21
Аномальный холод в Поволжье бьет рекорды и угрожает посевной кампанииВ стране 15 мая, 19:18
"Платон" с момента запуска системы собрал более 25,1 млрд рублейЭкономика и бизнес 15 мая, 19:15
Мутко: футболист "Урала" Павлюченко поступил неэтично, за свои поступки нужно отвечатьСпорт 15 мая, 19:08
Новый премьер-министр Франции Эдуар Филипп. ДосьеБиографии и справки 15 мая, 19:04
Дзагоев провел тренировку в общей группе ЦСКАСпорт 15 мая, 19:03
Диего Марадона заявил, что ему предлагали тренерскую работу в РоссииСпорт 15 мая, 18:55
IAAF пока не ответила на запрос ВФЛА о сроках рассмотрения остальных заявок атлетов РФСпорт 15 мая, 18:49
СМИ: затронувшая 200 тыс. компьютеров по всему миру кибератака может повторитьсяОбщество 15 мая, 18:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Взрывное устройство сработало в центре столицы Таиланда.
Как сообщила газета Bangkok Post, в результате ЧП пострадали два человека.
По ее данным, инцидент произошел напротив здания Национального театра в 20:30 по местному времени (16:30 мск).
Полиция оцепила место происшествия. Как отмечает издание, правоохранители устанавливают тип взрывчатки.