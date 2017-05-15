Иркутская область просит у правительства 267 млн руб. на жилье погорельцам

ИРКУТСК, 15 мая. /ТАСС/. Власти Иркутской области просят правительство РФ выделить 267 млн рублей на обеспечение жильем людей, чьи дома были уничтожены в результате крупных апрельских пожаров, сообщил в понедельник здесь губернатор региона Сергей Левченко на совещании с президентом Владимиром Путиным.

"Мы подготовили обращение с просьбой рассмотреть возможность выделения из федерального бюджета 267 млн рублей для строительства либо приобретения жилья погорельцам из пяти районов региона, чьи дома были уничтожены в результате чрезвычайной ситуации", - сказал Левченко.

По его словам, в результате сухой, жаркой и ветреной погоды в последней декаде апреля пожары уничтожили жилые дома в пяти населенных пунктах. Наибольший ущерб причинен поселку Бубновка Киренского района, где сгорели 59 из 88 жилых домов, а также школа, детсад, медпункт. Без крова остались 313 человек.

"В связи с тем, что большая часть Бубновки уничтожена огнем, в том числе вся социальная инфраструктура, просим вас, Владимир Владимирович, поручить правительству РФ издать распоряжение о согласовании закрытия поселка, ликвидируемого на основании распоряжения правительства Иркутской области", - сказал Левченко.

Путин уточнил, есть ли в Бубновке рабочие места. "Уже нет, к сожалению", - ответил губернатор.

Планы по переселению погорельцев

Глава региона отметил, что для переселения жителей Бубновки требуется достроить два 5-этажных дома в поселке Алексеевск Киренского района и в городе Киренск, он попросил предусмотреть в федеральном бюджете текущего года на это 190 млн рублей.

В Саянске, где пострадал 5-этажный дом и без жилья остались 61 человек, до 1 июня текущего года планируется завершить первоочередные ремонтные работы - восстановить сгоревшую кровлю.

"Это хороший дом? Там жить-то можно?" - спросил президент.

"Можно. Это панельный дом, старый, но в хорошем состоянии. Там кровля сгорела, а когда тушили, вода попала в квартиры, теперь нужен ремонт", - сказал Левченко, добавив, что помощь также требуется жителям Аларского, Заларинского районов и города Черемхово, где сгорели 14 жилых домов.

Завершить строительство и ремонт жилья для погорельцев планируется до 30 сентября текущего года, отметил губернатор.