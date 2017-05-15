Иркутская область просит у правительства 267 млн руб. на жилье погорельцам

Фернандо: "Спартаку" достаточно неожиданно удалось переломить неудачный ход историиСпорт 15 мая, 22:08
Смена поколений: как изменился состав сборной России по футболу по сравнению с Евро-2016Спорт 15 мая, 21:54
Теннисист Федерер не выступит на Roland GarrosСпорт 15 мая, 21:41
Россия просит ограничить ветсертификацию некачественных молочных продуктов из БелоруссииЭкономика и бизнес 15 мая, 21:12
На востоке Москвы загорелся мусор с покрышкамиМосква 15 мая, 21:01
Шарапова заявила, что не следит за рейтингом и не знает принципа отбора на WimbledonСпорт 15 мая, 21:00
Макрон: Евросоюз нуждается в глубоких реформахМеждународная панорама 15 мая, 20:33
Россия и Саудовская Аравия добавили рынку нефти оптимизмаЭкономика и бизнес 15 мая, 20:31
Хоккеист Кузнецов сыграет в матче ЧМ с латвийцами в звене с НичушкинымСпорт 15 мая, 20:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ИРКУТСК, 15 мая. /ТАСС/. Власти Иркутской области просят правительство РФ выделить 267 млн рублей на обеспечение жильем людей, чьи дома были уничтожены в результате крупных апрельских пожаров, сообщил в понедельник здесь губернатор региона Сергей Левченко на совещании с президентом Владимиром Путиным.
"Мы подготовили обращение с просьбой рассмотреть возможность выделения из федерального бюджета 267 млн рублей для строительства либо приобретения жилья погорельцам из пяти районов региона, чьи дома были уничтожены в результате чрезвычайной ситуации", - сказал Левченко.
По его словам, в результате сухой, жаркой и ветреной погоды в последней декаде апреля пожары уничтожили жилые дома в пяти населенных пунктах. Наибольший ущерб причинен поселку Бубновка Киренского района, где сгорели 59 из 88 жилых домов, а также школа, детсад, медпункт. Без крова остались 313 человек.
"В связи с тем, что большая часть Бубновки уничтожена огнем, в том числе вся социальная инфраструктура, просим вас, Владимир Владимирович, поручить правительству РФ издать распоряжение о согласовании закрытия поселка, ликвидируемого на основании распоряжения правительства Иркутской области", - сказал Левченко.
Путин уточнил, есть ли в Бубновке рабочие места. "Уже нет, к сожалению", - ответил губернатор.
Глава региона отметил, что для переселения жителей Бубновки требуется достроить два 5-этажных дома в поселке Алексеевск Киренского района и в городе Киренск, он попросил предусмотреть в федеральном бюджете текущего года на это 190 млн рублей.
В Саянске, где пострадал 5-этажный дом и без жилья остались 61 человек, до 1 июня текущего года планируется завершить первоочередные ремонтные работы - восстановить сгоревшую кровлю.
"Это хороший дом? Там жить-то можно?" - спросил президент.
"Можно. Это панельный дом, старый, но в хорошем состоянии. Там кровля сгорела, а когда тушили, вода попала в квартиры, теперь нужен ремонт", - сказал Левченко, добавив, что помощь также требуется жителям Аларского, Заларинского районов и города Черемхово, где сгорели 14 жилых домов.
Завершить строительство и ремонт жилья для погорельцев планируется до 30 сентября текущего года, отметил губернатор.