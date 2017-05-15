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AP: эксперты США исследуют вирус WannaCry, чтобы найти виновных в недавней кибератаке

Происшествия
15 мая, 22:55 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

Представитель McAffee Стивен Гробман, слова которого приводит агентство, подчеркнул, что шифровальщик имеет сложную структуру, и его явно не могли создать обычные хакеры

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НЬЮ-ЙОРК, 15 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Американские эксперты в области кибербезопасности изучают структуру вируса-шифровальщика WannaCry с тем, чтобы определить, кто именно мог его создать. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на Стивена Гробмана, представителя компании McAffee, занимающейся вопросами защиты компьютеров.

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По его словам, специалистов интересует прежде всего то, как именно составлена вредоносная программа и каким образом она была применена. Гробман подчеркнул, что вирус-шифровальщик имеет сложную структуру, и его явно не могли создать обычные хакеры. Эксперты будут также изучать счета, на которые киберпреступники требовали перечислять средства в биткоинах за разблокирование компьютеров, отмечает AP. Такие транзакции оставляют след, поскольку на определенном этапе мошенники будут вынуждены перевести виртуальную валюту в наличные средства.

В ходе кибератаки, затронувшей около 200 тысяч компьютеров в 150 странах, использовалась программа электронного шантажа: на экранах зараженных машин появлялось требование выплаты солидной суммы в обмен на разблокирование баз данных. Эта шпионская программа, по данным телекомпании NBC, была похищена у Агентства национальной безопасности США и в 2016 году распространена группой хакеров, выступающей под названием Shadow Brokers.

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