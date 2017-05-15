AP: эксперты США исследуют вирус WannaCry, чтобы найти виновных в недавней кибератаке

НЬЮ-ЙОРК, 15 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Американские эксперты в области кибербезопасности изучают структуру вируса-шифровальщика WannaCry с тем, чтобы определить, кто именно мог его создать. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на Стивена Гробмана, представителя компании McAffee, занимающейся вопросами защиты компьютеров.

По его словам, специалистов интересует прежде всего то, как именно составлена вредоносная программа и каким образом она была применена. Гробман подчеркнул, что вирус-шифровальщик имеет сложную структуру, и его явно не могли создать обычные хакеры. Эксперты будут также изучать счета, на которые киберпреступники требовали перечислять средства в биткоинах за разблокирование компьютеров, отмечает AP. Такие транзакции оставляют след, поскольку на определенном этапе мошенники будут вынуждены перевести виртуальную валюту в наличные средства.

В ходе кибератаки, затронувшей около 200 тысяч компьютеров в 150 странах, использовалась программа электронного шантажа: на экранах зараженных машин появлялось требование выплаты солидной суммы в обмен на разблокирование баз данных. Эта шпионская программа, по данным телекомпании NBC, была похищена у Агентства национальной безопасности США и в 2016 году распространена группой хакеров, выступающей под названием Shadow Brokers.