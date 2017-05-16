Экс-министр Сахалина проведет в колонии 3,5 года за мошенничество на 3,2 млн рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 мая. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Сахалинский областной суд оставил без изменения обвинительный приговор по делу в отношении бывшего министра инвестиций и внешних связей Сахалинской области Екатерины Котовой, признанной виновной в мошенничестве на 3,2 миллиона рублей, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

"Ранее Южно-Сахалинский городской суд приговорил Котову к 3 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере пятьсот тысяч рублей. Не согласившись с решением суда осужденная и ее адвокаты подали апелляционные жалобы, в которых ставился вопрос об отмене приговора и ее оправдании. Судебная коллегия по уголовным делам Сахалинского областного суда оставила приговор в отношении бывшего министра без изменения", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что Котова с 14 декабря 2011 года по 28 июня 2013 года организовала хищение денежных средств, перечисленных министерством инвестиций и внешних связей Сахалинской области в виде субсидий из областного бюджета в адрес ОБУ "Сахалинское агентство проектов развития".

Денежные суммы расходовались осужденной на личные нужды, на оплату перелетов по территории Российской Федерации в салоне бизнес класса, посещения соучастниками и иными лицами из числа работников правительства Сахалинской области увеселительных заведений, а также сверхнормативных затрат на служебную сотовую связь.

В результате незаконных умышленных действий областному бюджетному учреждению причинен материальный ущерб в общей сумме более 3,2 млн рублей.