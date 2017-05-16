В одном из районов Петербурга проходит обыск в отделе судебных приставов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в отделе судебных приставов Московского района Петербурга.

Информацию об этом ТАСС подтвердила начальник пресс-службы управления ФССП по Петербургу Елена Ленчицкая.

"Мы подтверждаем информацию о проведении следственных действий в районном отделе", - сказала она.

В СУ СК РФ по Петербургу от комментариев по ситуации отказались.

По данным петербургских СМИ, СК и полиция проводят обыски в рамках уголовного дела по статье УК РФ "Получении взятки" в отношении главы Московского районного отдела судебных приставов.