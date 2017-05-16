Пограничники Северной Осетии задержали предполагаемого вербовщика террористов

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ВЛАДИКАВКАЗ, 16 мая. /ТАСС/. Иностранец, подозреваемый в вербовке выходцев из стран Центральной Азии для участия в вооруженном конфликте в Сирии на стороне террористов, задержан на границе Северной и Южной Осетии. Мужчина был выдворен за пределы России, сообщило во вторник пограничное управление ФСБ РФ.
"Уроженец одного из сопредельных государств был задержан на участке местности между Рокским тоннелем и пунктом пропуска "Нижний Зарамаг", - уточняется в сообщении.
По данным управления, мужчина рассчитывал, что сможет проникнуть в Россию в обход пункта пропуска. Как выяснилось в ходе разбирательства, ранее он уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов.