Пожар на германском складе фирмы ASOS уничтожил товары на $8 млн

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Пожар, произошедший на германском складе британского онлайн-ритейлера одежды ASOS, уничтожил товары на сумму около £6,25 млн ($8 млн). Об этом сообщило агентство Reuters.
Пожар вспыхнул в распределительном центре ASOS, расположенном в окрестностях Берлина, около 03:00 по местному времени (04:00 мск). В помещении, которое пострадало от огня, находилось более 2 млн товаров. Всего в момент возгорания на складе хранилось около 7 млн изделий. О причинах пожара не сообщается.
ASOS - популярный, в том числе в России, розничный интернет-магазин, предлагающий одежду и аксессуары различных брендов.