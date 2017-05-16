Пожар на германском складе фирмы ASOS уничтожил товары на $8 млн

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Пожар, произошедший на германском складе британского онлайн-ритейлера одежды ASOS, уничтожил товары на сумму около £6,25 млн ($8 млн). Об этом сообщило агентство Reuters.

Пожар вспыхнул в распределительном центре ASOS, расположенном в окрестностях Берлина, около 03:00 по местному времени (04:00 мск). В помещении, которое пострадало от огня, находилось более 2 млн товаров. Всего в момент возгорания на складе хранилось около 7 млн изделий. О причинах пожара не сообщается.

ASOS - популярный, в том числе в России, розничный интернет-магазин, предлагающий одежду и аксессуары различных брендов.