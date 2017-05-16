СМИ: в Швеции задержан россиянин за запуск дрона над зданием парламента

СТОКГОЛЬМ, 16 мая. /ТАСС/. Предположительно, гражданин России был задержан шведской полицией за запуск дрона над зданием парламента в Стокгольме.

Об этом сообщила газета Aftonbladet со ссылкой на свои источники.

Сигнал об инциденте поступил полиции в 14:15 по местному времени (15:15 мск). "Один человек был задержан", - сказал изданию представитель ведомства. При этом официально он пока не сообщил ничего о личности нарушителя.

У здания парламента в настоящее время находится полицейский патруль, который выясняет детали случившегося.

В полиции указали также, что допросят задержанного и посмотрят, как он объяснит свои действия. "Затем мы примем решение, о каком нарушении может идти речь", - пояснили в ведомстве.