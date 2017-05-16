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Повару школьной столовой в Брянской области предъявлено обвинение в отравлении учащихся

Происшествия
16 мая, 18:32 UTC+3 БРЯНСК БРЯНСК 16, мая. /ТАСС

По версии следствия, обвиняемая допустила приготовление пищи в антисанитарных условиях

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БРЯНСК, 16 мая. /ТАСС/. Старшему повару столовой Трубчевской школы №2 в Брянской области предъявлено обвинение в отравлении учащихся. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

"Следствием старшему повару столовой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ "Производство продукции и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей", - говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемая допустила приготовление пищи в антисанитарных условиях, в результате чего при приготовлении овощных салатов из свежей моркови и капусты в них попал возбудитель инфекционного заболевания. Все это привело к массовому отравлению школьников. У 56 пострадавших в возрасте от шести до 16 лет были диагностированы признаки острой кишечной инфекции, повлекшей легкий вред здоровью.

Как сообщалось тогда управлением образования региона, причиной отравления части учеников в данной школе стали бактерии, вызывающие дизентерию, и ротавирусы. Следственные органы пока этот факт не подтверждают.

Отравление детей произошло 21 сентября 2016 года, в местную больницу в течение вечера обратились несколько местных жителей со своими детьми в возрасте от семи до 17 лет с высокой температурой и симптомами острой кишечной инфекции. СК РФ по Брянской области начал проверку по факту обращения.

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