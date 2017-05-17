В Чите отменили введенный в апреле из-за лесных пожаров режим ЧС

ЧИТА, 17 мая. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Власти Читы отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный в начале апреля из-за лесных пожаров. Постановление об этом опубликовано на сайте администрации города.

"В соответствии с постановлением губернатора Забайкальского края и в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки, устранением условий, способствующих возникновению массовых лесных пожаров, <…> с 17 мая отменить на территории городского округа "Город Чита" режим чрезвычайной ситуации", - говорится в документе.

По данным Минприроды края на утро среды, в Забайкалье действуют пять лесных пожаров на общей площади 119 га, еще пять очагов локализованы на 399,5 га. Угрозы населенным пунктам нет. Огонь тушат 278 человек, в том числе 134 парашютиста-десантника, задействовано 36 единиц техники.