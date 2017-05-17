Первые десять жильцов дома в Волгограде, где прогремел взрыв, получили материальную помощь

ВОЛГОГРАД, 17 мая. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Первые десять жильцов пострадавшего при взрыве газа дома в Волгограде уже получили материальную помощь на первоочередные нужды, сообщила ТАСС заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева.

"Выплаты первой материальной помощи уже начались, их получили десять жильцов. Это выплаты из расчета 50 тыс. рублей на каждую семью пострадавшего дома и 10 тыс. рублей - на каждого человека", - уточнила собеседница агентства.

По ее словам, остальные жильцы получат деньги в ближайшее время. "Многим для получения выплат нужно взять из квартир документы, доступ в квартиры первого и второго подъездов начнется в 12:00 мск. Жильцам третьего и четвертого подъездов, которые обрушены, и документы уничтожены или потеряны, помогут восстановить их, и они также получат все выплаты", - отметила Мержоева.

Взрыв газа

В Волгограде днем 16 мая произошел взрыв бытового газа в квартире на первом этаже четырехэтажного газифицированного кирпичного жилого дома. В результате были разрушены 12 квартир, рухнули перекрытия и часть внешней стены третьего подъезда, повреждены межкомнатные перегородки. Погибли четыре человека, 11 пострадали, из здания были эвакуированы 40 человек. После взрыва в доме в Волгограде был введен режим ЧС.

Причиной ЧП, по предварительным данным, стало повреждение газопровода при незаконном подключении к водоводу, работы выполнялись без разрешения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" УК РФ.