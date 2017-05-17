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СМИ: в результате взрыва на фабрике пороха в Польше пострадали шесть человек

Происшествия
17 мая, 12:33 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина

Судьба еще двоих сотрудников неизвестна. Предположительно, они находятся под завалами

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ВАРШАВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Мощный взрыв произошел на фабрике пороха в местности Монколько на юго-западе Польши. Как сообщает Польское телевидение, ведется спасательная операция.

Инцидент произошел около 10:00 по местному времени (11:00 мск).

По предварительной информации, пострадали шесть человек. Их жизни ничто не угрожает.

Судьба двоих сотрудников неизвестна. Предположительно, они находятся под завалами. На месте работают шесть пожарных расчетов.

Сообщается, что угрозы новых взрывов нет.

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