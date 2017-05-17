СМИ: в результате взрыва на фабрике пороха в Польше пострадали шесть человек

Переговоры президента РФ с премьером Италии в Сочи. ВидеотрансляцияПолитика 17 мая, 13:51
ЕСН планирует создать единый медиахолдинг после покупки РБКЭкономика и бизнес 17 мая, 13:46
Росприроднадзор проверит оборудование МНПЗ после выброса сероводорода в КапотнеОбщество 17 мая, 13:38
Диссовет БелГу получил материалы по диссертации МединскогоНаука 17 мая, 13:29
ЦСКА планирует продать Базелюка, у игрока есть предложение из РФПЛСпорт 17 мая, 13:23
Мединский: стоимость коллекции Рерихов превышает 15 млрд рублейКультура 17 мая, 13:21
ФАС приступила к оценке рынка презервативов для снижения их стоимостиЭкономика и бизнес 17 мая, 13:21
Большой порт Санкт-Петербург в январе-апреле лидирует по контейнерообороту среди портов РФТранспорт 17 мая, 13:16
Мэй: Трамп сам принимает решения, с кем ему делиться секретной информациейМеждународная панорама 17 мая, 13:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАРШАВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Мощный взрыв произошел на фабрике пороха в местности Монколько на юго-западе Польши. Как сообщает Польское телевидение, ведется спасательная операция.
Инцидент произошел около 10:00 по местному времени (11:00 мск).
По предварительной информации, пострадали шесть человек. Их жизни ничто не угрожает.
Судьба двоих сотрудников неизвестна. Предположительно, они находятся под завалами. На месте работают шесть пожарных расчетов.
Сообщается, что угрозы новых взрывов нет.