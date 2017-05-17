Мосгорсуд оставил под стражей одного из обвиняемых в организации теракта в Петербурге

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд оставил под стражей до 3 июня уроженца Киргизии Акрама Азимова, подозреваемого в организации теракта в метро Санкт-Петербурга, передает кореспондент ТАСС.

Своим решением суд апелляционной инстанции отклонил жалобу защиты на арест Азимова. "Жалобу защиты отклонить, постановление суда первой инстанции признать законным и обоснованным", - огласил решение судья.

Азимов в суде отказался от разъяснения своей позиции. В свою очередь его защитники обратили внимание суда на недостаточную, по их мнению, обоснованность подозрений о причастности к теракту. "Мой подзащитный отрицает причастность к совершению преступления, в материалах дела отсутствуют убедительные доказательства обратного", - сказала адвокат Ольга Динзе.

Адвокат также заявила о возможности применения к Азимову пыток, его насильственной доставке в Россию из Киргизии и последующем "постановочном задержании с гранатой в сумке".

В свою очередь представитель прокуратуры опровергла доводы защиты, сославшись на протоколы задержания и допроса Азимова. "Считаю, что только содержание Азимова под стражей может обеспечить соблюдение интересов расследования дела", - заявила в суде прокурор.

Взрыв в петербургском метро произошел днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". В результате теракта погибли 15 человек и сам террорист, который привел в действие взрывное устройство. Пострадавшими признаны 102 человека. В настоящее время по делу арестованы 12 человек.