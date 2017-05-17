Экс-глава Иванова осужден на пять лет колонии за взятку в 13 млн рублей

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Бывший глава города Иваново приговорен к пяти годам колонии за получение взятки почти в 13 млн руб. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
"Сегодня Ленинский районный суд Иванова вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего главы города Вячеслава Сверчкова. Он признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение главой органа местного самоуправления взятки в особо крупном размере")", - говорится в сообщении ведомства.
Судом установлено, что в 2014 году Сверчков получил от известного в регионе предпринимателя взятку в размере 12,7 млн руб. за выделение земельных участков на территории города для строительства остановок с торговыми павильонами.
Сверчков осужден на пять лет колонии строгого режима, ему также назначен штраф в размере двукратной суммы взятки - в размере 25,5 млн руб. Кроме того, чиновник лишен права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на два года. Приговор пока не вступил в законную силу.